'Diffidate da offerte energetiche telefoniche a nome di Confconsumatori'

L'associazione ha ricevuto una segnalazione e mette in guardia i grossetani.

Grosseto: "Alcuni soci di Grosseto di Confconsumatori hanno segnalato all'associazione di aver ricevuto una telefonata dal numero fisso 06 86356244.

Al telefono c'era una signora o signorina che si è presentata come operatrice di un “organo per la tutela dei consumatori”, suggerendo di cambiare il piano energetico e “passare al fornitore Iberdrola in quanto al momento il più conveniente secondo le loro stime, basate sul confronto di 16 diversi marchi”.

"Confconsumatori fa sapere di essere assolutamente estranea alla vicenda: non ha autorizzato e mai autorizzerà alcuna società elettrica a spendere il proprio nome in pratiche commerciali e vendite telefoniche. Non solo perché è vietato dal Codice del consumo ma perché contrario allo statuto ed alla “mission” dell’associazione".

«Al tempo stesso – fanno sapere ancora da Confconsumatori – ci sentiamo di dire che anche le altre associazioni presenti con proprie articolazioni a Grosseto, riconosciute ai sensi dell’articolo 136 del Codice del consumo, sono estranee alla vicenda. In generale consigliamo di diffidare dal concludere telefonicamente contratti energetici e anche telefonici, perché troppo spesso quanto viene reclamizzato anche in ordine a tariffe contrattuali è inveritiero e ingannevole, e soprattutto perché è difficile per tutti, su due piedi, valutare e comparare le offerte».

Lo sportello grossetano di Confconsumatori è in via della Prefettura 3 (telefono 0564 417849)