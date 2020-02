Ultim'ora: Incidente stradale. Auto esce di strada e finisce in fossetta

Grosseto: Un incidente stradale è accaduto nella serata di oggi, martedì 11 febbraio in località squadre 1, nella frazione di Casotto dei Pescatori comune di Grosseto.

Un'autovettura con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscita di strada ribaltandosi nella fossetta laterale alla carreggiata.

I due occupanti l'autovettura, sono stati estratti dal personale Vigili del fuoco e consegnati al pesonale del 118 per essere trasportati, apparentemente con lievi ferite, presso l'ospedale della Misericordia della città.