Incendio in un garage, un uomo rimane intossicato

Grosseto: Nella prima serata di oggi martedì 7 gennaio, un incendio è divampato in un garage.

Il fatto è successo in via Repubblica Dominicana a Grosseto e al momento non si conoscono le cause dello sviluppo. Un uomo di 59 anni, proprietario del garage posto sotto in condominio, nell’intento di provare a spengere le fiamme risulterebbe ustionato e intossicato dal fumo.

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per domare il rogo con l’ausilio degli autoprotettori. L’uomo, successivamente è stato trasportato dal personale del 118 in ospedale.