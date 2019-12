Incidente stradale: ‘Auto si ribalta alle porte della città’

Grosseto: Ieri sera, sabato 21 dicembre, un auto con a bordo il solo conducente, è uscita di strada ribaltandosi. L’incidente è accaduto in località San Martino, alle porte di Grosseto.

La persona che era alla guida, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Sull’auto viaggiava nel vano posteriore, anche un cane, che è stato liberato dopo che sono intervenuti i Vigili del fuoco.

La persona non sembrerebbe aver subito lesioni.

(foto d'archivio)