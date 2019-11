Terremoto in Albania, Vigili del Fuoco dalla Toscana in missione internazionale

Durazzo: A seguito della scossa di terremoto che si è registrata in Albania, 40 unità del Team USAR Medium (Urban Search and Rescue) della Toscana e 3 unità della Comunicazione in Emergenza della Toscana, sono partite con un velivolo C130J dell'Aeronautica Militare per contribuire ai soccorsi nelle zone colpite dal sisma.

Atterrato questa mattina a Tirana il Canadair partito dall'aeroporto di Ciampino con a bordo 175 Vigili del fuoco, molti dei quali già al lavoro tra Durazzo e Shijak in aiuto alla popolazione.

L'intero team è composto da 65 unità specializzate USAR (Urban Search and Rescue), 44 dalla Toscana e 21 dal Lazio, per la ricerca e il soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania, integrate con personale medico dell’AREU della Regione Lombardia.

In Albania anche ingegneri e tecnici del Corpo nazionale esperti nella valutazione speditiva di strutture lesionate e analisi del danno a seguito di terremoto.

Sarà compito delle squadre italiane garantire il soccorso alla popolazione e il supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione dell’agibilità di strutture interessate da crolli e lesioni.

"Stiamo lavorando in un quartiere di Durazzo - spiega il Dr. Luca Cari responsabile della comunicazione Vigili del Fuoco - un punto particolare dove sono segnalate sei persone sotto il crollo di un'abitazione, e altre disperse. Una situazione molto delicata e difficile, un intervento lungo che speriamo di concludere in modo positivo. Siamo 160 Vigili del Fuoco dalla Toscana, Puglia e Campania, con 60 mezzi. La città, almeno all'apparenza è integra, ci sono solo dei punti in cui si sono verificati crolli ma di singole abitazioni e tutto intorno, anche qui dove siamo adesso, le case non sono state lesionate. Noi abbiamo dei target precisi dove dover operare, e cercheremo di agire al meglio delle nostre possibilità".