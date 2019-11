Principio di incendio a bordo di una nave fuori dal porto di Livorno

Livorno: Nella notte, alle ore 02:30 circa, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno giungeva una prima richiesta di assistenza da parte della motonave EUROCARGO TRIESTE, di bandiera maltese, partita dallo stesso porto di Livorno alle ore 01:30, diretta a Savona, con 25 persone di equipaggio, nessun passeggero.

Giunta a circa 4 mg fuori dal porto, la nave ha segnalato dapprima una avaria ai motori e successivamente un principio di incendio in sala macchine. Venivano attivate le procedure di emergenza a bordo e da terra, con l’invio di unità della Capitaneria di porto, Vigili del Fuoco e servizi nautici. L’incendio veniva contrastato con i mezzi estinguenti di bordo e poi anche con l’ausilio dei rimorchiatori fino a porlo sotto controllo.

L’unità si trova attualmente in rada, per completare le operazioni di estinzione e consentire il successivo ingresso in porto in condizioni di sicurezza.

Non è segnalata alcuna conseguenza per i membri dell’equipaggio.