Maltempo: â€˜Notte da Incubo ad Albinia...â€™

Maltempo: ‘Notte da Incubo ad Albinia...’

di Vittorio Patanè

Albinia: Ancora una notte da dimenticare quella trascorsa. Undici ore di paura, angoscia, preoccupazione, con il fiato sospeso che hanno vissuto le comunità di Manciano, Albinia, Marsiliana, Magliano In Toscana, Capalbio ancora una volta colpite, ferite dal maltempo.

Acqua, tanta acqua, vento, trombe d'aria, fiumi in piena , una sorta di mix maledetto, che questa volta non è stato mortale e per fortuna, ma che ha colpito comunque e inesorabilmente la gente di questa parte di maremma oramai martoriata da questi eventi.

Calamità con cui sembriamo destinati a fare i conti , a scadenza quasi fissa. Rispetto al passato abbiamo imparato a riconoscerle , a gestirle in parte, ma niente di più, perché il confronto tra uomo e natura è ancora troppo impari. E allora, dopo l'alluvione del Novembre 2012, quella del 2014 ci ricorderemo anche questa del Novembre 2019. in particolare quella della notte tra il 16 e il 17, appena trascorsa.

Non ci sono state vittime, solo un caso fortuito, tanti anzi tantissimi però gli interventi degli uomini del volontariato , della protezione civile, delle misericordie , di polizia, carabinieri, polizia municipale, diretti dalle sala operativa della prefettura , dalla provincia e dai centri operativi comunali, i cosiddetti Coc, per affrontare l'emergenza. Nel comune di Manciano , colpito dal maltempo anche nelle giornate precedenti, il sindaco Mirco Morini ha dovuto firmare l'ordinanza di chiusura della strada regionale 74 da Marsiliana alla Sgrilla e della provinciale 101 tra lo Sgrillozzo e Vallerana, allagate.

Paura anche a Capalbio, dove , nella serata di ieri, sono stati chiusi alcuni sottopassi e strade del 33 , Basse, Selva Nera e Pescia Fiorentina. Il sindaco Settimio Bianciardi, attraverso i social ha dato indicazioni per tutta la notte ai propri cittadini, pregandoli di evitare spostamenti e di rimanere a casa. La situazione più critica si è verificata a Polverosa nel comune di Orbetello , dove i vigili hanno salvato 20 persone durante la notte, tra le quali anche quattro bambini tra i 4 e i 10 anni, oltre che ad un disabile bloccato nella propria abitazione da alcuni pini , dopo che una tromba d'aria gli aveva scoperchiato il tetto ed era stato investito da calcinacci.

Molto lavoro per il sindaco Andrea Casamenti e per alcuni componenti della giunta , tra cui Chiara Piccini, Luca Minucci oltre che il senatore Roberto Berardi. Durante tutta la notte si sono prodigati nel presenziare a vario titolo il territorio nella zona della Polverosa e Albinia seguendo e tranquillizzando del 'andamento idrometrico dei fiumi, l'evolversi della situazione generale in particolare intorno alle quattro del mattino , quando l'Albegna a Marsiliana e ad Albinia ha fatto registrare picchi di oltre otto metri.

Importante in quel momento per le persone è stato avere indicazioni attraverso i social, facebook in particolare, preso d'assalto. La paura era evidente tra la popolazione di Albinia, del Priorato, Polverosa, Masiliana e non solo, i tam–tam mediatici sono andati avanti tutta la notte. Il peggio speriamo sia oramai alle spalle, le previsioni per i prossimi giorni indicano ancora acqua. Non resta allora che affidarsi a Dio. Quel Dio che, molti si augurano, non ci abbia voltato lo sguardo.