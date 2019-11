Allerta meteo arancio. Scuole chiuse domani, ecco dove

Grosseto: Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole site sul territorio del Comune di Grosseto a causa dell'allerta meteo criticità arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi e valevole fino alle ore 18 di domani, venerdì 15 novembre 2019.

Pertanto le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse nella giornata di domani, venerdì 15 novembre 2019.

Chiusi anche i cimiteri ed i parchi pubblici.



Scuole chiuse, per ordinanza sindacale anche nei comuni di Orbetello, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Scarlino.

Il peggioramento delle condizioni meteo inizierà nella notte a partire dall'Arcipelago e dalla costa centro-settentrionale con precipitazioni diffuse, anche localmente temporalesche, in estensione tra la notte e la mattina a tutta la Toscana.



Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere più sparso, risultando più frequenti nelle zone orientali della regione. In tarda serata nuovi rovesci e isolati temporali in arrivo sulle zone occidentali della regione. Le precipitazioni temporalesche, che potranno essere associate a forti colpi di vento e grandinate, saranno più frequenti su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e localmente assumeranno carattere di forte intensità.



Per quanto riguarda il vento, sono previste forti raffiche da sud sull'Arcipelago, le zone costiere e il grossetano, il che provocherà fino dalla prima parte della giornata, mare agitato sull'Arcipelago e sulla costa grossetana.