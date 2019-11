Ultimâ€™ora. Scontro frontale tra due auto, conducente incastrato liberato dai pompieriâ€™

Ultim’ora. Scontro frontale tra due auto, conducente incastrato liberato dai pompieri’

Roccastrada: Nella serata di oggi giovedì 7 novembre, un incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 21 nel comune di Roccastrada.

Due autovetture, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente. Nello scontro l'occupante di una delle due vetture risultava incastrato tra le lamiere.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l’uomo dalle lamiere, con l’aiuto di cesoie e divaricatore idraulici. Il ferito è stato trasportato all'ospedale della misericordia dalla croce rossa intervenuta sul luogo del sinistro.

L'altro occupante dell'altra autovettura, riportava solo piccole escoriazioni medicate direttamente sul posto. Sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri di Massa Marittima.