Vento forte, i primi interventi dei Vigili del Fuoco

Grosseto: Come da allerta meteo diramata dalla centrale operatiuva della Regione Toscana, il vento sta interessando in queste ore la provincia di Grosseto, e numerosi sono gli interventi del Vigili del Fuoco.

Benché non si tratti di venti particolarmente intensi, già quattro gli interventi per rami e alberi pericolanti in corso, tra i comuni di Grosseto, Follonica e Massa Marittima e altri.

Altri tre interventi sono in coda in attesa di effettuazione.