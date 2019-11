Grosso camion esce di strada. Autista incolume

Magliano in Toscana: Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 novembre, un grosso camion è uscito di strada adagiandosi su un lato.

Il fatto è accaduto sulla provinciale 160 che collega il borgo di San Donato e Magliano in Toscana. Il grosso mezzo che trasportava vino, per cause in corso d’accertamento, è uscito di strada adagiandosi su un lato della stessa. Incolume sembra il conducente del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello con la gru per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza la zona.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri.