Incidente sulle Collecchie. Auto esce di strada. Feriti padre e figlia

Scarlino: Nel primo pomeriggio sulla strada provinciale delle Collacchie, nei pressi del Puntone nel comune di Scarlino.

Un’autovettura che procedeva in direzione di Follonica, è uscita di strada, per cause in corso d’accertamento, ribaltandosi. All’interno dell’auto viaggiavano 2 persone, padre e figlia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, che provvedevano a estrarre gli occupanti (padre e figlia), fortunatamente non incastrati.

Sul posto interveniva il personale sanitario del 118 per il successivo trasporto dei feriti in ospedale.