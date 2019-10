Va a fuoco un appartamento in pieno centro della cittÃ . Ingenti danni

Va a fuoco un appartamento in pieno centro della città. Ingenti danni

Una persona portata in ospedale.

Grosseto: Nella notte di ieri un appartamento nella centralissima Piazza de Maria a Grosseto è andato a fuoco.

Il rogo si è sviluppato, le cause al momento sono in corso di verifica, al terzo piano di un appartamento situato in uno stabile all’incrocio tra piazza de Maria e via De Barberi. Pronto l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme e scongiurato il propagarsi del rogo all’intera abitazione.

Il rogo ha danneggiato i locali del bagno e antibagno e la presenza di fuliggine ha al momento reso inutilizzabile l’abitazione.

L’unico occupante dell’appartamento è stato trasferito dal personale del 118 presso l’ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. Sul posto, oltre che i Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri.