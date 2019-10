‘Arrestati rapinatori nel napoletano’

Follonica: Nella mattinata di oggi, in Giugliano in Campania (NA) e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Follonica (GR), con l’ausilio delle Compagnie di Giugliano e Napoli Stella, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Grosseto su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti pregiudicati di origine campana, due uomini e una donna, residenti tra Napoli e Giugliano, responsabili di una rapina a mano armata commessa lo scorso 22 marzo ai danni di una gioielleria di Follonica.

In quella circostanza i tre soggetti, insieme ad un quarto complice per cui sono tuttora in corso indagini tese alla sua identificazione, entrati nel negozio fingendosi clienti, avevano minacciato il titolare con una pistola, immobilizzandolo nel retrobottega con del nastro adesivo, e dopo aver verificato che il locale fosse privo di videosorveglianza, si erano impossessati di vari gioielli in oro ed argento.

Nel mese di aprile, all’esito delle prime indagini, i Carabinieri di Follonica eseguirono un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di quattro pregiudicati del posto:

Pellegrini Arcangela, Bassolino Gennaro e Milo Raffaele, i quali avevano messo a disposizione della batteria “operativa” una vettura rubata, usata per la rapina e recuperata nel corso delle indagini, nonché offerto appoggio logistico durante la loro “trasferta” a Follonica, cosa che aveva contribuito a sottrarli alle ricerche dei Carabinieri nell’immediatezza dei fatti. In cambio, i tre avevano ricevuto parte della refurtiva;

Talone Erika che, pur estranea alla rapina, in più occasioni aveva venduto e tentato di vendere per conto del trio Bassolino-Milo-Pellegrini parte dei gioielli trafugati, ricavandone in cambio denaro e droga.

I Carabinieri di Follonica hanno poi proseguito ad analizzare i contatti e le presenze sul territorio dei soggetti identificati in un primo momento, ricostruendo nei dettagli la dinamica della rapina e identificando gli autori materiali, destinatari del provvedimento eseguito nella mattinata.

Gli odierni arrestati sono stati condotti in carcere a Napoli e dovranno rispondere di rapina a mano armata e porto abusivo di armi.