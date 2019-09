Incidente stradale sulla strada del Madonnino. Muore una persona, lâ€™altra Ã¨ ferita.

Incidente stradale sulla strada del Madonnino. Muore una persona, l’altra è ferita.

Grosseto: Stamattina, sabato 28 settembre attorno alle 07.15 sulla strada provinciale 19 del Madonnino, nei pressi della località di Braccagni nel comune di Grosseto, un auto e un furgone, per cause in corso d’accertamento si sono scontrati.

Entrambi i mezzi hanno finita la loro corsa nei campi adiacenti alla sede stradale

Nell’incidente risulterebbe deceduta una persona, mentre un’altra risulta ferita.

Sul posto è intervento il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco.

Al momento la strada risulterebbe chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi.