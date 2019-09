Ultim’ora: Incidente alle porte della città. Auto si ribalta e finisce in un campo.

Grosseto: Questa sera, attorno alle 19:15 un auto, per cause in corso d’accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.

L’incidente è accaduto nella strasa provinciale della Trappola, l’arteria che collega la città di Grosseto con la frazione di Marina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.