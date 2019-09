Donna incinta morsa da una vipera, salvata dalla Guardia Costiera

Piombino: Oggi alle ore 15 circa un mezzo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino è intervenuto per una richiesta di soccorso inoltrata dal locale servizio 118, il quale riferiva che in località “Spiaggialunga” nel Comune di Piombino, una trentasettenne all’ottavo mese di gravidanza, residente nel pisano, era stata morsa alla caviglia destra da una vipera. Visto l’impervio percorso via terra per la locale assistenza sanitaria, quest’ultima richiedeva l’intervento di soccorso via mare alla Guardia Costiera di Piombino.

La sinergia fra la Capitaneria ed il 118 ha permesso il pronto recupero della malcapitata presso la scogliera situata a nord di Piombino, poi trasportata via mare al vicino approdo del porticciolo turistico di Salivoli dove ad attenderla vi era un’ambulanza per il successivo trasporto presso l’Ospedale Villa Marina di Piombino.

Una volta arrivata a destinazione la trentasettenne veniva trasportata tramite servizio Pegaso – elicottero del 118 – all’Ospedale di Grosseto per le necessarie cure ed i successivi accertamenti.