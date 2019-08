Segnalazione di un villeggiante: ‘Pricipina Mare, ancora ombrelloni lasciati sulla spiaggia’

Grosseto: Ci giunge una segnalazione, che con piacere pubblichiamo, del signor M.B un turista di Firenze che ogni anno arriva in Maremma per le vacanze estive, che segnala il comportamento scorretto di alcuni villeggianti sulla spiaggia di Principina a Mare.

“Vengo ogni anno a Principina, - dice il turista fiorentino – perché il posto è stupendo e il mare pure. Ma certi comportamenti sono davvero fastidiosi. Ombrelloni e sdraio piantati sulla spiaggia, sdraio legate all'ombrellone per paura che qualcuno le porti via, ecc".

"Questo modo di fare, - continua nella segnalazione il turista - di tenersi i posti migliori per il giorno è da configurarsi come occupazione di suolo pubblico, e mancanza di rispetto per gli altri villeggianti.

Mi domando cosa aspettino i vigili di Grosseto a passare per fare dei controlli e relative multe”.

Ricordiamo al signor M.B. che non più tardi di alcuni giorni fa, la polizia Municipale di Grosseto aveva provveduto al sequestro di tutti gli ombrelloni e sdraio lasciati incustoditi sulla spiaggia nella che va dal bagno Kursal di Marina a Principina.

Purtroppo, aggiungiamo noi, il senso di civiltà e rispetto per il prossimo ancora non è del tutto presente nella nostra cultura.