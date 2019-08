Ennesimo incidente stradale sull’Aurelia. Auto esce di strada e si ribalta

Orbetello: Oggi, lunedì 12 agosto 2019 attorno alle ore 14.00 un auto, per cause in corso d’accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.

L’incidente è accaduto sulla statale Aurelia, nei pressi di Orbetello Scalo, direzione Roma, davanti ad un noto vivaio. L’auto è uscita di strada, ribaltandosi su un fianco.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Orbetello e personale sanitario del 118. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale.