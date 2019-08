Ultimâ€™ora: Importante rottura della rete idrica in cittÃ  davanti alla caserma della Municipale

Ultim’ora: Importante rottura della rete idrica in città davanti alla caserma della Municipale

aggiornamento notizia ore 18.30 :

I tecnici di Acquedotto del Fiora sono prontamente intervenuti sul luogo della rottura della tubatura e sono in corso i lavori. L'intervento, dicono da AdF, non dovrebbe comportare mancanza di acqua alle utenze e dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, nel corso della nottata. AdF ricorda agli utenti che per segnalare eventuali mancanze di acqua è disponibile il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.

Grosseto: Un importante rottura della conduttura idrica davanti alla caserma della polizia Municipale di Grosseto, si è verificata oggi pomeriggio.

L’acqua che sta uscendo da un foro sulla sede stradale è copiosa. Attualmente la circolazione stradale su viale Sonnino, (dal semaforo dello Stadio è interrotta con traffico deviato verso via Ximenes) al Ponte dei Macelli.

La rottura si è verificata tra via Zanardelli, dove ha sede la polizia Municipale e viale Sonnino.