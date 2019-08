Magliano, auto sbanda e finisce fuori strada

Magliano in Toscana: Una squadra del Comando provinciale Vigili del Fuoco, distaccamento di Orbetello, è intervenuta ieri sera intorno alle ore 22:00 sulla Sp 323 Magliano in Toscana per un incidente stradale.

Coinvolta un'auto che per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada.

I due occupanti del mezzo sono stati affidati alle cure del personale medico del 118 giunto sul posto.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.