Tecnici di radiologia e di laboratorio, 37 nuovi assunti a tempi indeterminato

Boccata di ossigeno in Azienda. D’Urso: “Così si abbattono anche le liste di attesa”.

Grosseto: Trentasette nuove assunzioni a tempo indeterminato tra i profili tecnici in tutta la Sud Est. Una boccata di ossigeno resa possibile dallo sblocco delle graduatorie.

Ne dà notizia la Direzione Aziendale della Asl Toscana sud est, sottolineando che si tratta di 20 tecnici sanitari di Radiologia (12 per la provincia di Arezzo, 2 per quella di Siena e 6 per Grosseto) e di 17 tecnici sanitari di Laboratorio (5 per Arezzo, 3 per Siena e 9 per Grosseto). In totale: su Arezzo ne sono destinati 17, su Siena 5 e su Grosseto 15.

“I nuovi tecnici di radiologia saranno impegnati nella Diagnostica per immagini (Rx, Tac e risonanza, radioterapia e medicina nucleare) oltre che nell’interventistica di sala operatoria dove si utilizzano radiazioni ionizzanti (emodinamica, elettrofisiologia, ortopedia e vascolare) – commenta Daniela Cardelli, direttore del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie,

della Riabilitazione e della Prevenzione – I tecnici di laboratorio, invece, saranno impegnati nei laboratori di analisi chimico clinica e microbiologia, emotrasfusionali, di anatomia patologica”.

“Non abbiamo mai abbassato la guardia su questo aspetto e finalmente possiamo dare un’iniezione di forza giovane, motivata e preparata – spiega il direttore generale Antonio D’Urso – Mettiamo in campo da subito, nonostante il periodo di ferie, un forte impegno per il tutoraggio dei nuovi assunti. Gli stessi tecnici chiamati a lavorare, possono farlo con la prospettiva di un lavoro sicuro, stimolante e su un continuo aggiornamento. A loro va il mio augurio di dare il meglio, in favore dei cittadini tutti. Il nostro obiettivo di diminuire le liste di attesa, passa anche da queste assunzioni”.

Per la Asl Toscana sud est, il prossimo impegno a livello di risorse umane riguarderà il Territorio, con l’assunzione di fisioterapisti (a breve sarà disponibile la graduatoria), logopedisti e tecnici della prevenzione.