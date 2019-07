Ghanese con precedenti per reati in materia di stupefacenti, identificato dalla Polizia alla stazione

Grosseto: Nel tardo pomeriggio di ieri 24 luglio, la Polizia di Stato, Questura di Grosseto, Sezione Volanti interveniva in Piazza Marconi, nei pressi della Stazione Ferroviaria, a seguito della segnalazione della presenza di un cittadino straniero che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, urlava e si agitava, creando apprensione nei passanti.

Gli operatori individuavano, all’interno dei locali della stazione, il soggetto che, effettivamente, gridava frasi e parole in un linguaggio incomprensibile e si approcciava con fare minaccioso nei confronti dei presenti.

L’uomo, anche in considerazione dell’elevato numero di persone in transito nella stazione, veniva prima pazientemente riportato alla calma e poi identificato.

Nel corso del controllo, dal quale emergeva trattarsi di cittadino Ghanese di 23 anni con precedenti per reati in materia di stupefacenti, l’uomo consegnava spontaneamente agli agenti un involucro in cellophane contenente sostanza presumibilmente stupefacente, poi risultata essere tipo hashish e del peso di circa 2.7 grammi.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, risultato essere in regola con la normativa sul soggiorno in territorio nazionale, veniva segnalato alla locale Prefettura ex art. 75 DPR 309/’90 quale assuntore di sostanze stupefacenti.