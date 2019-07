Incendio 'assalta' di nuovo la ferrovia.

Aggiornamento notizia delle ore 18.30

Nota delle Ferrovie di Stato. “È ripreso alle 16.50, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Albinia e Alberese (linea Pisa – Roma), sospeso dalle 15 per un incendio divampato nei pressi dei binari.

I treni in viaggio hanno accumulato ritardi fino a 100 minuti, mentre un convoglio è stato cancellato e sei limitati nel percorso.

Durante lo stop della circolazione è stato attivato un servizio di autobus fra Grosseto e Orbetello.

Informazioni diffuse nelle stazioni e con circa 1.800 fra sms e mail ai viaggiatori registrati. Potenziato il servizio di assistenza alle persone in viaggio con distribuzione di bottiglie d’acqua e kit con generi di conforto”.

“Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per circa 30 minuti per permettere operazioni spegnimento”.

Fonteblanda: Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 luglio, un nuovo incendio si è sviluppato lungo la linea ferroviaria tra la stazione di Fonteblanda e quella di Alberese in provincia di Grosseto.

Il tratto che ha interessato l’incendio, sembrerebbe lo stesso di quello che nella giornata di ieri aveva colpito la zona adiacente alla linea ferroviaria.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che con otto mezzi hanno provveduto a spegnere il rogo. Per consentire le operazioni di spegnimento è stato fermato per circa 30 minuti il traffico ferroviario , in quanto è stato provveduto al distacco della linea elettrica.

Sul posto sono intervenute anche squadre dei volontari, uomini dell’Ente Parco e tecnici delle Ferrovie. E’ stato disposto al fine di evitare altre interruzioni del traffico ferroviario che una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto rimarrà nella zona dell'incendio per effettuare opere di bonifica per tutta la notte.

Se sarà necessario, l'opera di bonifica proseguirà anche per tutta la giornata di domani.