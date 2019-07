Incidenti nella notte, a Castiglione della Pescaia e a Follonica

Grosseto: Una squadra del Comando provinciale Vigili del Fuoco è intervenuta alle ore 01:00 della mattina a Castiglione della Pescaia, in Via Matteotti incrocio Via Manin, per un incidente stradale fra autovetture. Sul posto personale medico del 118.

Qualche ora dopo, intorno alle 04:24, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti per un incidente stradale in Via Romagna a Follonica che ha visto coinvolte due vetture. Dopo lo scontro una delle due auto ha terminato la sua corsa cappottata su un fianco. Sul posto i medici del 118 per le cure ai feriti.