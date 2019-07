Castel del Piano, si stacca un masso dalla collina

Castel del Piano: Una squadra del Comando Vigili del Fuoco, distaccamento di Arcidosso, è intervenuta in Via del Ponte Casteldelpiano per la caduta di un masso di circa un metro cubo che si è abbattuto su di un muro sottostante.

Al momento non è stato possibile determinare le cause del distacco. L'incidente si è verificato ieri sera alle 20:00.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.