Guardia di Finanza e Municipale sequestrano articoli da spiaggia e borse contraffatte vendute illegalmente

Segnalati due venditori abusivi per contraffazione e immigrazione clandestina.

Follonica: In concomitanza con l’inizio della stagione estiva, i Reparti della Guardia di Finanza di Grosseto hanno implementato, su tutto il territorio provinciale, i controlli finalizzati a contrastare gli illeciti di tipo economico e finanziario, in particolare quello del commercio abusivo e della vendita di prodotti contraffatti e/o non sicuri.

In particolare, nell’ambito iniziative assunte in sede prefettizia dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzate a rafforzare le sinergie operative ed esaltare le specificità delle diverse Forze di Polizia, i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Follonica unitamente agli Agenti della Polizia Municipale di Follonica, hanno eseguito un controllo congiunto che ha portato al sequestro di 45 articoli da spiaggia, in prevalenza teli da mare, palloni e racchette, scarpe da ginnastica e 3 borse da donna contraffatte riportanti i loghi di note marche nazionali ed estere.

Il materiale sequestrato era contenuto in borsoni trasportati da due venditori abusivi, intercettati dai militari e dagli agenti nel tragitto che va dalla Stazione di Follonica alla spiaggia di levante, in località Senzuno.

Dal successivo controllo svolto dai militari della Guardia di Finanza, i due venditori stranieri di origine extracomunitaria sono risultati clandestini nel territorio dello Stato.

Nei confronti dei due soggetti, già con precedenti specifici per contraffazione ed immigrazione clandestina, sono state rinnovate le procedure di espulsione presso la Questura di Grosseto.