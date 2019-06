Continuano le operazioni di recupero del 'Bora Bora' all'Isola di Montecristo

Portoferraio: Sono proseguite negli ultimi due giorni le operazioni di preparazione e messa in sicurezza volte al recupero del M/P Bora Bora da parte della società di lavori subacquei incaricata delle attività.

A causa delle condizioni di mare mosso nell’area, le operazioni per la rimessa in galleggiamento del moto peschereccio semiaffondato sono state rinviate a questa mattina con condizioni marine attese in sensibile miglioramento.

Sul posto continua il monitoraggio ed il coordinamento delle operazioni da parte della Motovedetta CP 409, ove è costituito il posto di comando e controllo della Direzione Marittima di Livorno, ed è sempre presente un mezzo della flotta antinquinamento del Ministero Ambiente (MATTM). E' inoltre nuovamente intervenuto sul posto il Nucleo Sub della Guardia Costiera proveniente da Genova per effettuare il monitoraggio subacqueo dell’unità.

Nel frattempo è mutato il porto di destinazione dell’unità sinistrata che, dopo il recupero, sarà rimorchiata e scortata presso cantiere navale sito nel porto di Portoferraio.

Sono costanti e continui i contatti e la collaborazione tra la Guardia Costiera, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ed il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica a supporto delle operazioni di recupero.