Fiamme sullâ€™Aurelia per camion andato a fuoco

Fiamme sull’Aurelia per camion andato a fuoco

Gavorrano: Oggi nel primo pomeriggio, un grosso camion è andato a fuoco, per cause in corso d’accertamento sulla statale Aurelia nel tratto a quattro corsie nel comune di Gavorrano.

Il fatto è accaduto attorno alle 15.00 quando il grosso mezzo che trasportava frutta, si trovava nel pressi dell’uscita di Giuncarico in direzione Roma.

Le fiamme oltre che essersi propagate all’intero mezzo distruggendolo, si sono anche estese al ciglio della statale, bruciando alcune sterpaglie e circa 2.00’ metri di vegetazione nei pressi della strada.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che oltre domare l’incendio, hanno provveduto a bonificare l’intera area.

Il traffico è stato interrotto per circa mezz’ora nella corsia sua dell’Aurelia, per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza.

Al momento è attesa sul posto una ditta specializzata per lo scarico del rimanente materiale rimasto all’interno della carcassa del container del camion da parte di una ditta specializzata ed è stata anche avvisata la Asl.