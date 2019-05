Incendio nella notte. Distrutti due motorini e un gazebo

Monte Argentario: Nella notte di ieri venerdì 24 maggio, in via Cala Galera nella frazione di Porto Ercole attorno alle 22.30, per cause in corso d’accertamento è scoppiato un incendio.

Il rogo ha colpito un’area chiusa. Sono andati distrutti dalle fiamme due motorini e un gazebo che si trovavano nelle vicinanze.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area coinvolta.