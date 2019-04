Numero Verde Sei Toscana: giovedÃ¬ 18 aprile chiusura momentanea

Numero Verde Sei Toscana: giovedì 18 aprile chiusura momentanea

Grosseto: Sei Toscana informa che il servizio di Numero Verde non sarà attivo per l’intera giornata di giovedì 18 aprile per consentire agli operatori addetti al call center di partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento.

Per segnalazioni, richiesta di informazioni e ritiro ingombranti, il servizio tornerà disponibile nella giornata di venerdì 19 aprile secondo il consueto orario.

Giovedì 18 aprile resterà chiuso al pubblico anche lo sportello al cittadino di via Aurelia Nord 221 a Grosseto. Per il ritiro della fornitura di sacchi del porta a porta e delle 6Card lo sportello riaprirà nella giornata di venerdì 19 aprile secondo il consueto orario (dalle 9 alle 12:30).