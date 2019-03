Ultim’ora: Incidente a Preselle, si cappotta un’autovettura, paura per il conducente che non si trovava.

“Più tardi ritracciato era tornato a casa, lasciando l’auto sul ciglio della strada”

di Franco Ferretti

Scansano: Nella serata di oggi, venerdì 8 marzo, un’auto per cause in corso d’accertamento è sbandata cappottandosi e finendo la corsa sul ciglio della strada.

L’incidente è accaduto in località Preselle, nel comune di Scansano. Sul posto arrivava una squadra dei Vigili del Fuoco che provvedeva a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, ma al momento non vi era traccia del conducente.

Solo successivamente il conducente veniva rintracciato presso la sua abitazione. Al momento non si conoscono le cause del suo allontanamento dal luogo del sinistro e le su condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e Carabinieri.