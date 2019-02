Furti: â€˜Ruba a casa di una anzianaâ€™

Furti: ‘Ruba a casa di una anziana’

Donna 53 scoperta e denunciata per furto’

Manciano:I carabinieri della Compagnia di Pitigliano, hanno denunciato una donna 53enne del luogo per furto.

In particolare, i carabinieri della Stazione di Manciano hanno portato a termine una indagine speditiva che ha consentito di individuare e denunciare in stato di libertà per furto una colf che con destrezza aveva sottratto ad una anziana donna a cui prestava assistenza il portafogli contenente denaro contante e la carta bancomat con la quale in seguito ha prelevato varie somme di denaro.

I forti sospetti che la donna fosse l'autrice del furto e dei prelievi in banca hanno fatto sì che i familiari della vittima si rivolgessero ai Carabinieri che, una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini.

I controlli hanno portato i militari a recarsi presso un istituto bancario di Manciano dove, acquisite le immagini di videosorveglianza, sono riusciti attraverso i fotogrammi ad immortalare la figura della donna che accedeva all’interno dell’area riservata agli sportelli e dopo aver prelevato contante si allontanava immediatamente.

Riconosciuta, veniva rintracciata e denunciata in stato di libertà per furto alla locale procura e il denaro veniva restituito interamente all’anziana signora.