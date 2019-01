Il Conad di via Senegal si rinnova’… previsto un nuovo punto bar e molto altro

Il punto vendita chiuso dal 27 al 30 gennaio per offrire nuovi importanti servizi





Grosseto: Grandi novità per il Conad di via Senegal, a Grosseto: il supermercato della Cittadella rimarrà chiuso dal 27 al 30 gennaio per introdurre nuovi importanti servizi a partire dal 31 gennaio, giorno della riapertura.

Sarà un negozio più bello con nuovi spazi, più efficiente dal punto di vista del risparmio energetico e dotato di moderne infrastrutture tecnologiche

a partire dal WI FI free, fino alla nuova e semplificata barriera casse con torri di pagamento per la spesa al volo. La più importante innovazione è il nuovissimo bar e punto di ristoro.

Nel bar Conad di via Senegal si potranno gustare colazioni, aperitivi e pranzi veloci a base di piatti cucinati espresso, fritture di pesce e verdure calde, calde. Ogni giorno un menù diverso accoglierà i clienti garantendo la qualità delle materie prime e prezzi convenienti. Nel negozio, in due zone, avranno adeguato spazio i prodotti senza glutine, acquistabili anche coni buoni Asl della celiachia, e sarà dedicata particolare attenzione alla valorizzazione del fresco e freschissimo.

E non è tutto: il reparto gastronomia verrà potenziato con forni di ultima generazione per garantire i piatti caldi da asporto. L’altra curiosa novità è il servizio “ananas express” e lo spremi agrumi: al reparto ortofrutta entrerà in funzione una macchina, che sbuccia ananas in modo istantaneo e le confeziona per l’acquisto e uno spremi agrumi a disposizione dei clienti. Conad Senegal “parlerà” sempre più maremmano con una ricchissima e valorizzata selezione di prodotti del territorio. Una nuova zona dedicata ai formaggi biologici sfusi garantirà un’offerta di eccellenze casearie della Maremma a partire dall’Antica Fattoria La Parrina fino a Valle dei Fiori.

La pescheria assicurerà una selezione quotidiana di prodotti provenienti dai pescherecci di Porto Santo Stefano e dalla Laguna di Orbetello e la macelleria garantirà una selezione di carni locali di qualità, tra cui la gustosa e tenera scottona maremmana. Anche la cantina raddoppia e si arricchisce di una nuova importante selezione di vini del territorio.

Il rinnovato punto vendita riaprirà, poi, nel segno della convenienza: per festeggiare la nuova iniziativa Conad, ogni giorno sono previsti tanti sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti, a partire dall’inaugurazione, il 31 gennaio, e nei giorni successivi, sconti applicati esclusivamente al negozio in via Senegal.