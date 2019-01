Chiuso un locale di Arcidosso

Arcidosso: Il locale “Gelateria il Centrale” ubicato in C.so Toscana ad Arcidosso si è visto sospendere la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande dal Questore di Grosseto, per la durata di cinque giorni.

La sospensione, scaturita dalla proposta dal Comando Tenenza Carabinieri di Arcidosso ed operata dalla Polizia Amministrativa e Sociale della locale Questura, si è resa necessaria in quanto, presso l’esercizio pubblico in questione, dai controlli eseguiti è stata accertata una costante presenza di persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza pubblica.

Divenuto ritrovo abituale di soggetti gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia, specificatamente per violazioni delle norme sulle sostanze stupefacenti, immigrazione e reati contro il patrimonio, in diverse occasioni è stato teatro di gravi disordini. In particolare lo scorso 13 giugno, un pluripregiudicato e due minorenni, venivano tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria Competente per rissa. Altri violenti diverbi e colluttazioni all’interno e fuori dal locale si sono verificati nei mesi successivi agosto, ottobre e novembre.

Il provvedimento, finalizzato ad impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato notificato ed eseguito nella mattinata dai Carabinieri che hanno provveduto ad apporre i sigilli al locale.