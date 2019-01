â€˜Il sindaco Stella chiede incontro al Prefetto per i disservizi di Poste Italiane Spaâ€™

‘Il sindaco Stella chiede incontro al Prefetto per i disservizi di Poste Italiane Spa’

Scarlino: "Ho richiesto al Prefetto di Grosseto, - dice in una nota il sindaco di Scarlino, Stella - un incontro per poter riferire in merito ai continui disservizi nella consegna della corrispondenza che mi sono stati segnalati da moltissimi cittadini.

Questa situazione mi preoccupa notevolmente, soprattutto perché queste lamentele mi sono state fatte da persone che abitano in zone diverse del territorio scarlinese, facendo così supporre che si tratti di una problematica cronica di natura organizzativa. La situazione è senza dubbio peggiorata a seguito della revisione del servizio di consegna della posta che viene ora effettuato a giorni alterni.

Faccio presente di aver incontrato già due volte, a maggio e a settembre, il responsabile di zona del recapito e quello della comunicazione di Poste Italiane, i quali mi avevano assicurato che, dopo un periodo di assestamento dovuto a questa riorganizzazione, il servizio sarebbe tornato alla normalità. Tuttavia, come già ho riferito tramite mail a fine novembre al responsabile del recapito, mi trovo a dover constatare che questi impegni non sono stati mantenuti".