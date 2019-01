‘Dichiarazione del sindaco sulla tentata violenza’

Grosseto: “Un episodio gravissimo, il secondo in pochi mesi, che preoccupa. Preoccupa perché, esattamente come il precedente, è stato compiuto di mattina ed in una zona sì periferica ma transitata.

Lontano, quindi, da tutte quelle casistiche che noi, fin dal nostro insediamento, stiamo presidiando e combattendo con una serie di azioni complesse e variegate sulla sicurezza.

Chiaro è quindi che si tratta di fenomeni tanto casuali quanto difficilmente controllabili, che dipendono evidentemente da altre dinamiche e, soprattutto, hanno genesi profonde, vaste, articolate.

Il pensiero deve andare ora alla donna che ha subìto il tentativo di violenza: che sappia che questa Amministrazione e la cittadinanza tutta è al suo fianco”.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto