â€˜Maremma messa in ginocchio dal maltempoâ€™

‘Maremma messa in ginocchio dal maltempo’

"In città cade un lucernario di un palazzo, evacuate 6 famiglie. Ci sono ancora oltre 200 chiamate da effettuare da parte dei Pompieri per richieste d’aiuto".

di Franco Ferretti

Grosseto: Per tutta la giornata di ieri e anche durante tutta la nottata, la Maremma non ha avuto tregua. Vento forte, con raffiche che in alcune occasioni soffiavano oltre gli 80 km., poi pioggia, a tratti violenta, che hanno messo a dura prova la popolazione della nostra provincia.

Tantissimi sono stati gli interventi effettuati da parte di Vigili del Fuoco, Municipale, volontari, 118 e Forze dell’Ordine nelle parti più disparate del nostro vasto territorio.

Ieri pomeriggio, sfiorata la tragedia per un crollo di un lucernario a Grosseto. All’interno di un palazzo in via Trento è venuto giù, per il vento e la pioggia, un lucernario di circa 40 metri quadrati, fortunatamente nella corte delle scale in quel momento non c’era nessuno, altrimenti poteva essere una tragedia.

A Talamone, ieri pomeriggio un’auto ha preso fuoco ed è andata distrutta. A Marina di Grosseto, diversi pini sono caduti su case e strade.

Tantissimi gli interventi a Follonica, Monte Argentario, Amiata e Colline Metallifere.

In aiuto dei Vigili del fuoco di Grosseto, sono giunti in città squadre e unità dalle Marche, da Firenze, Arezzo e Pisa.