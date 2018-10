A Follonica, pulizia straordinaria delle caditoie

L'intervento è stato richiesto dal Comune ed è eseguito dagli operatori di Sei Toscana in prossimità dei sottopassi

Follonica: É partita in queste ore una pulizia straordinaria delle caditoie.

L'intervento, richiesto dal Comune di Follonica, viene eseguito dagli operatori di Sei Toscana e riguarda in modo particolare le griglie situate in prossimità dei sottopassi, al fine di prevenire eventuali criticità che potrebbero verificarsi in occasione di forti piogge.

Si tratta, quindi, di una misura messa in campo dall'Amministrazione comunale per minimizzare eventuali disagi che potrebbero verificarsi nei sottopassaggi nel caso in cui, nelle prossime ore, si manifestassero eventi meteorologici particolarmente consistenti.

La pulizia delle caditoie si somma agli interventi di manutenzione agli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi ferroviari di via Massetana e di via Bassi, portati a termine nei giorni scorsi a scopo preventivo. Si è lavorato, quindi, per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche in quei punti in cui, in passato, erano emerse alcune criticità.

“La rimozione di foglie o altro materiale che potrebbe provocare ostruzione è particolarmente importante per evitare possibili allagamenti o ristagni di acqua soprattutto in prossimità dei sottopassi – evidenzia il sindaco Andrea Benini –.

Ci siamo attivati già da qualche settimana con interventi di manutenzione ordinaria, ma in queste ore ci è sembrato opportuno procedere con azioni ulteriori per non farsi trovare impreparati in caso di maltempo e contenere, possibilmente evitare, problematiche legate a piogge abbondanti.”