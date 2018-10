Elisabetta Ripani-FI: ‘La videosorveglianza per dar voce alle famiglie dei più deboli’.

“L’introduzione delle telecamere negli asili e nelle strutture di ricovero è sempre più vicina”.

Roma: “Ho parlato in aula a Montecitorio a nome di tutte quelle famiglie che si sono trovate a dover gestire un abuso a danno di un loro caro.

Sono intervenuta nella discussione generale per l’approvazione della proposta di legge di Forza Italia per introdurre la videosorveglianza negli asili e nelle strutture socio-assistenziali. Il voto è slittato a martedì 23 ottobre in attesa del parere della commissione Bilancio, un ritardo che il Governo avrebbe potuto evitare. In aula ho ribadito che questa battaglia di Forza Italia non deve e non può avere un colore politico, perché di fronte a episodi di violenza nessuno può far finta di nulla e girare lo sguardo altrove.

A Grosseto purtroppo negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare casi di abusi a danno dei più fragili, i bambini, con fatti di cronaca giudiziaria che hanno scosso l’opinione pubblica, suscitato sdegno e turbato la tranquillità di famiglie che ogni giorno accompagnano i propri bambini in quei luoghi deputati all’educazione. La nostra proposta di legge ha tre parole chiave: prevenzione, monitoraggio, formazione. Garantisce la tutela dell’incolumità fisica e psichica dei soggetti vulnerabili (bambini, anziani e disabili) e della privacy delle persone riprese, prevedendo l’installazione di telecamere criptate a circuito chiuso, adeguatamente segnalate a chi accede alle strutture, il divieto di webcam e di accesso alle immagini, salvo quanto previsto dal Codice di procedura penale.

La videosorveglianza è uno strumento di deterrenza necessario e proporzionato allo scopo che si prefigge, ma siamo consapevoli che le telecamere da sole non bastano: a contatto con bambini, anziani e disabili devono esserci insegnanti e operatori formati e preparati. Il Governo sarà delegato ad adottare un decreto legislativo che preveda anche una formazione obbligatoria e permanente, accompagnata da una valutazione attitudinale, per verificare la sussistenza dei requisiti che integrano l’idoneità professionale. Quando i più deboli scontano le cattiverie dei più forti, la società fallisce. Ma il problema esiste e va preso di petto.

Lasciamo le contrapposizioni politiche in un angolo in questa battaglia di civiltà e martedì, quando alla Camera si voterà la proposta di Forza Italia, dimostriamo al Paese che il Parlamento italiano sa produrre leggi giuste e dà seguito al grido di allarme dei propri cittadini”.

Elisabetta Ripani – Deputata Forza Italia