‘Morti archivio Arezzo’

Fattori e Sarti – SI’ Toscana: "Si muore di lavoro anche nei luoghi di cultura, colpiti da anni di tagli’

Arezzo: “Stiamo toccando l’abisso, sia per il numero dei morti sul lavoro, sia per la concatenazione delle cause di questa strage.

Paradossale che sia stato proprio il sistema antincendio, che avrebbe dovuto essere un sistema di sicurezza e non di morte, a provocare la duplice tragedia all’Archivio di Stato di Arezzo”. Così Tommaso Fattori e Paolo Sarti, consiglieri regionali di Sì-Toscana a Sinistra, commentano la morte di Filippo Bagni e Piero Bruni.

“Dagli elementi emersi finora - continuano Fattori e Sarti - sembra che i due impiegati abbiano sacrificato la propria vita, dato lo zelo con cui si sono precipitati a controllare cosa stesse accadendo, una volta scattato l’allarme. Entrambi infatti facevano parte della Squadra di primo soccorso ed emergenza”.

“Si può morire di lavoro ovunque, ormai anche all’interno della pubblica amministrazione. Certo, però, non è un caso che la fuga di gas sia avvenuta all’interno di un luogo di cultura e conoscenza, settore fra i più colpiti dai tagli alla spesa pubblica in tutti questi anni.”

"Esprimiamo il nostro cordoglio e dolore alle famiglie di Bagni e Bruni e restiamo in attesa degli sviluppi dell’inchiesta della magistratura. Faremo il possibile perché il loro sacrificio non cada nell’oblìo”.