â€˜Grosseto rende omaggio a Salvo D'Acquistoâ€™

‘Grosseto rende omaggio a Salvo D'Acquisto’

Al carabiniere medaglia d'oro al valore militare sarà intitolato il piazzale davanti alla scuola primaria di via Jugoslavia



Grosseto: La città di Grosseto rende omaggio a Salvo D'Acquisto, carabiniere decorato della medaglia d'oro al valore militare.

Lunedì 24 settembre alle 11 è, infatti, in programma l'intitolazione, in suo onore, del piazzale davanti alla scuola primaria di via Jugoslavia.



Alla cerimonia, promossa dal Comune insieme al comando provinciale dei Carabinieri, saranno presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e le autorità civili, militari e religiose cittadine.

Con loro i bambini della scuola dell'infanzia ed elementare intitolata allo stesso Salvo D'Acquisto.

La cittadinanza è invitata a partecipare.