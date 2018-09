Isole ecologiche intelligenti: prosegue la sperimentazione a Grosseto con tre nuove postazioni.

Da domani venerdì 14 settembre la consegna a domicilio della 6Card

Grosseto: Tre nuove isole ecologiche intelligenti nel quartiere Barbanella, a Grosseto. Saranno posizionate martedì prossimo tre nuove postazioni di raccolta con sistema di riconoscimento dell’utenza e pesatura dei rifiuti conferiti. Le nuove postazioni, che sono in via Etruria (postazione n.24), in via Prile (n.25) e in via Prile all’incrocio con via Ansedonia (postazione n.26), saranno a servizio di circa 470 utenze e coinvolgeranno poco più di 1200 cittadini.

Da domani, giovedì 14 settembre, inizierà la consegna a domicilio delle 6Card, le tessere che permetteranno di utilizzare le sei nuove postazioni. Le 6Card saranno consegnate dal personale di Sei Toscana (riconoscibile da apposito tesserino) e dagli ispettori ambientali del comune di Grosseto direttamente a domicilio dell’utenza nei seguenti orari: da giovedì 14 settembre a sabato 22 settembre inclusi (esclusa la domenica), dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 20.

Le 6Card saranno consegnate esclusivamente alle utenze interessate dall’attivazione del nuovo servizio sperimentale. Nello specifico, le 6Card saranno consegnate ai residenti in via Etruria n. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12B, 13; via privata dei Curiazi n. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 36, 38, 40, 42, 66, 68, 70, 72, 74; via Anco Marzio n. 26; via Marco Aurelio n. 5, 26; via Prile n. 2, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 37, 43, 45; via Ansedonia n. 42, 43, 44, 45, 46, 48; via Fabio Massimo n. 9, 11, 15, 19 e in via Muzio Scevola n. 1, 1A, 3.

Ai cittadini che non saranno trovati a casa durante i giorni di consegna a domicilio sarà lasciato un avviso in cassetta postale con il quale, a partire da martedì 25 settembre, potranno provvedere al ritiro della propria 6Card recandosi direttamente agli uffici di Sei Toscana in via Aurelia Nord (sopra l’esercizio commerciale “Chateau D’Ax”) nei giorni di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 14 alle 16:30, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30.

Nei giorni successivi la consegna della 6Card, le utenze interessate potranno provvedere alla restituzione dei mastelli attualmente utilizzati per la raccolta porta a porta previo contatto telefonico ai seguenti numeri: 0564-488636, 0564-488663, 0564-48876 (il personale dell’Ufficio ambiente provvederà a comunicare le corrette modalità di riconsegna).

Il funzionamento delle tre nuove postazioni ecologiche intelligenti è molto semplice: l’utente dovrà appoggiare il proprio sacchetto nel box\bilancia posto a fianco della postazione, premere il pulsante relativo al materiale da conferire (carta, organico, vetro, multimateriale, indifferenziato), avvicinare la propria 6Card al display e applicare l’etichetta riportante la pesatura del rifiuto sul sacchetto. Il sacchetto poi dovrà essere conferito all’interno del cassonetto corretto premendo il suo pulsante di apertura.

Gli utenti in possesso della 6Card potranno iniziare ad utilizzare le nuove isole ecologiche intelligenti da martedì prossimo, ma rimarrà comunque attivo anche il servizio di raccolta porta a porta attualmente in uso così da non creare disagi ai cittadini. Il servizio porta a porta sarà poi definitivamente sospeso a partire da lunedì 1 ottobre (in seguito gli utenti dovranno fare riferimento all’uso esclusivo della postazione ecologica intelligente assegnata).