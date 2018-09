‘Servizio civile con la Asl, 16 posti nel grossetano’

“Le domande devono essere presentate entro il 28 settembre. Questi i progetti”

Grosseto: Una nuova opportunità per i giovani che risiedono nel territorio della Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena e Grosseto), grazie ai progetti di Servizio Civile Nazionale predisposti dall’Azienda.

Il Servizio Civile opera nel rispetto dei principi che un’Azienda Sanitaria fa propri da sempre: solidarietà, partecipazione, inclusione, utilità sociale, con un’ottica di potenziamento dell’occupazione giovanile.

In provincia di Grosseto ci sono a disposizione 16 posti per 4 progetti, destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni, i quali potranno scegliere di presentare domanda per uno solo di questi.

I progetti sono: “Insieme per esserci” presso la RSA di Villa Pizzetti – 4 volontari; “Stili di vita sani e non violenti”, l’intervento dei giovani del servizio civile nei progetti di Promozione della Salute di Grosseto – 4 volontari; “Volontariamente”, la salute mentale nella Zona Colline Metallifere – 4 volontari, “Rilevazione patrimonio immobiliare artistico Asl Toscana sud est in area grossetana” – 4 volontari.

Le domande devono essere presentate entro il 28 settembre in una delle seguenti modalità:

- Invio PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (il candidato deve essere titolare di PEC);

- Raccomandata A/R indirizzata a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana sud est, via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto, (non fa fede il timbro postale);

- A mano presso Ufficio Protocollo presso sede Asl di Villa Pizzetti in via Cimabue, 109, 58100, Grosseto (orario lun-ven 8,30-12,30);

I giovani che accederanno a uno dei progetti saranno impegnati per 30 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso di 433,80 euro mensili. Per il bando e tutte le informazioni, è possibile visitare il sito www.uslsudest.toscana.it, oppure contattare l’Ufficio Servizio Civile della sede Asl di Siena in piazza Carlo Rosselli, 26, attraverso i seguenti recapiti: email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel. 0577/536068.