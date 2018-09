‘L'ironia della sinistra grossetana sul fallimento di una compagnia aerea’

Grosseto: “L'ironia della sinistra grossetana sul fallimento di una compagnia aerea con cui era stato fatto un accordo da parte dell'Amministrazione Provinciale e Comunale, è assolutamente inopportuna e fuori luogo, - lo sostiene Lucia Morucci coordinatore provinciale di Movimento Nazionale per la Sovranità - è ovvio che per la causa del fallimento di una società straniera non si può dare colpa all'attuale giunta del Comune e della provincia di Grosseto”.

Ancora Lucia Morucci: “Un collegamento Grosseto Berna, per quanto apparentemente poco importante, poteva essere in realtà un'apertura per lo sviluppo del turismo locale. Dobbiamo renderci conto che l'economia della nostra provincia non può basarsi solo sull'agricoltura, ma deve sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal turismo, settore che potrebbe portare nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di progresso e affermazione del nostro territorio”.

Termina così la nota di Lucia Morucci: “Considerando gli accordi già instaurati con Aeronautica Militare, ci auguriamo di trovare quanto prima una nuova compagnia aerea che abbia interesse ad investire nell'area grossetana per renderla appetibile al turismo d'oltralpe e non più a fare la "Cenerentola" della Toscana, ruolo da sempre imposto a Grosseto, per mero egoismo, da una sinistra nazionale che utilizza il nostro territorio per il proprio relax estivo”.