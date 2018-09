Torna il ‘Simposio di scultura’ ad Albinia

"Al via da domenica 2 settembre un’intensa settimana dedicata all’arte. Ispirate dal vento, le sculture quest’anno verranno poi collocate ad Orbetello"

Albinia: “Ci sono pochi spettacoli più belli di quelli dei mulini a vento che ruotano insieme in una fresca giornata di vento in una zona di campagna”. Questa citazione, dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson, è l’affascinante tema della quinta edizione del Simposio Internazionale di Scultura “Valle dell’Albegna” “Premio FRANKO” che si svolgerà ad Albinia da domenica 2 al 9 settembre nel piazzale antistante l’ex Consorzio Agrario in via Maremmana.



Questo spazio diventerà, per una settimana, un laboratorio creativo a cielo aperto, dove cinque scultori, selezionati nei mesi scorsi tramite bando, realizzeranno di fronte al pubblico le loro opere ispirate al tema. Si tratta di Alessandro Maffei, Silvia Maffioli, Francesco Barbieri, Kenji Nokata e Cristina Viviani.

La manifestazione è, come di consueto, promossa dall’associazione Agape Onlus con il patrocinio ed il contributo del Comune di Orbetello, il patrocinio della Regione Toscana, il contributo di Banca Tema e la collaborazione di Ascom Confcommercio Grosseto.

Ogni artista avrà a disposizione un blocco informe di pietra arenaria di Santa Fiora, tipica delle colline maremmane per realizzare la sua creazione che sarà valutata da una giuria di esperti al fine di decretare un vincitore dell’edizione 2018.

Inoltre sarà assegnato un premio speciale della “giuria popolare”, ovvero i visitatori del Simposio potranno votare liberamente la loro opera preferita.

Il Simposio sarà ad ingresso gratuito. L’area di via Maremmana sarà aperta a tutti, appassionati d’arte o semplici curiosi che avranno modo di apprezzare gli scultori in azione e potranno anche fare loro delle domande.

Tutte le opere poi, una volta concluso il concorso, rimarranno in loco. Una ventina, frutto delle precedenti edizioni della manifestazione, sono state sistemate nell’abitato di Albinia, arricchendone l’arredo urbano.

Le sculture, invece, di questa V edizione, troveranno collocazione, per la prima volta, nella splendida cittadina di Orbetello, conosciuta nel mondo per la suggestiva immagine – non a caso - del mulino a vento, solitario, nella laguna.

Interviene l’Assessore alla Cultura, Maddalena Ottali: “Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere l’evento di Agape, unico nel suo genere nel panorama delle iniziative culturali del nostro Comune. La vera novità di quest’anno che ho fortemente sostenuto come Assessore alla Cultura è il coinvolgimento del Centro Storico di Orbetello che ospiterà, in Piazza Cortesini, le opere prodotte durante la rassegna. Fare promozione delle iniziative delle frazioni del Comune a Orbetello è cercare finalmente di mettere in collegamento le diverse realtà del nostro territorio per una sinergica azione di promozione. Sono quindi lieta di collaborare con Agape al progetto e ringrazio tutti coloro che stanno lavorando con impegno e dedizione alla sua realizzazione”.

E’ prevista poi l’assegnazione del “premio Franko”, che sarà consegnato dalla famiglia Bonelli all’artista “che riuscirà ad esprimere profonda originalità nella composizione dell’opera”.

“Il Simposio non è solo un concorso artistico – ricorda Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – ma è espressione della voglia di emergere, ed anche di ripartire, dell’intero paese di Albinia. Sono i suoi abitanti che hanno ideato e voluto questo progetto unico e speciale che trova il nostro plauso e che rende Albinia, per una settimana, la capitale dell’arte e della cultura”.

Si ricorda che l'idea è nata dopo l'alluvione del 2012, tanto che il primo tema dell'iniziativa fu 'l'acqua'.

Inoltre, accanto ai lavori del Simposio, ci saranno attività ricreative e aggregative, come eventi musicali, convegni e laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi. Si tratta di attività che vedranno la collaborazione dei cittadini.

Il programma completo ed aggiornato è disponibile sulla pagina Facebook Simposio di Scultura "Valle dell'Albegna", dove si potranno seguire i lavori degli artisti.

Orari V edizione del Simposio in cui si potranno vedere gli artisti mentre realizzano le loro opere:

Domenica 2 settembre - Ore 10.00 inizio lavori – fino alle 20.00

Lunedì – Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Martedì – Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Mercoledì - Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Giovedì - Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Venerdì - Dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Sabato - Dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Domenica 9 settembre - Dalle ore 8.00 alle ore 17.00