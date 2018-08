Gatti senza legge all'Isola del Giglio

Rivoluzione Animalista: “Colonia felina nell'abbandono. Il Sindaco dove sta?”

Il Sindaco Sergio Ortelli risponde: “E' fondamentale documentarsi prima di aggredire. L'assistenza e la cura ai gatti dell'Isola è garantita”.



Isola del Giglio: Dura polemica ieri sui social scatenata da un post nel quale si accusava l'amministrazione comunale di scarsa attenzione, addirittura maltrattamento, nei confronti della colonia felina presente sull'Isola.

Cerchiamo di ricostruire la vicenda attraverso gli interrogativi posti all'amministrazione dall'Associazione Rivoluzione Animalista cui è seguita prontamente la risposta del primo cittadino.



“Dall'isola del Giglio – si legge in una nota del segretario nazionale di Rivoluzione Animalista Gabriella Caramanica – giungono preoccupanti segnalazioni in merito alla precaria situazione di una colonia felina, presente a Campese e registrata da poco tempo. Da quanto apprendiamo, i gattini verterebbero in uno stato allarmante di abbandono, a rischio malattia e senza mangiare nonostante l'amorevole aiuto di una signora. I volontari, inoltre, faticherebbero a raggiungere la zona dalla terra ferma sia per questioni logistiche, sia per questioni temporali, sia per la carenza di sovvenzioni. Vorremmo sapere se il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, sia a conoscenza di questa drammatica situazione e cosa voglia fare per soccorrere e tutelare la colonia felina, prima che la situazione igienico-sanitaria diventi insostenibile. E' necessario intervenire immediatamente. Noi di Rivoluzione Animalista stiamo monitorando la situazione e attiveremo tutti i canali a nostra disposizione per difendere i gattini dell'Isola del Giglio”.



Immediata e precisa è stata la risposta del Sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli, che sottolinea la "facilità" con cui spesso sui social si scrive su questioni che non si conoscono.

“Ritengo doveroso spiegare anche a Lei gli accadimenti – spiega il primo cittadino di Isola del Giglio Sergio Ortelli - dopo una mattinata di offese e improperi ricevuti da ogni dove, sollecitati da una fantomatica associazione Gatti Pisa. Le pubblicazioni apparse sui social (poi bloccate ed eliminate. nr), a firma dell'associazione Gatti Pisa, nel corso della mattinata sono prive di fondamento, pari alle cosiddette fake news. La segnalazione, riportata da una signora che occasionalmente si trovava al Giglio e gettata in pasto ai social da una fantomatica associazione “Gatti Pisa”, è totalmente priva di riscontro. La mancanza di quest’ultima azione è un fatto grave perché prende per buono ogni cosa si scrive sui social anche se va a screditare un territorio e offendere l'istituzione che nelle mie funzioni rappresento.

Il post – aggiunge il Sindaco – dopo la decisione del Comune di adire le vie legali, è stato rimosso con motivazioni che credo siano ben diverse da quelle mostrate. Ad una esponente dell’associazione abbiamo spiegato telefonicamente che invece di "alluvionare" i siti di false notizie era sufficiente contattare me o i miei uffici di Polizia Municipale per i doverosi chiarimenti prima di procedere in comunicazioni ingannevoli. In un paese civile si fa così ma oggi "apparire" invece che "chiarire" è lo sport più gettonato. Quanto accaduto mina la credibilità di chi si occupa onestamente e correttamente degli animali e offende i cittadini del Giglio e anche quelli dell'intera Toscana che non devono dimostrare nulla a nessuno. Mi dispiace che nel nostro paese accadano fatti di questo genere ma un minimo di etica social dovrà essere pretesa.

Sappia – continua Ortelli -, in via del tutto preliminare, a dimostrazione del nostro amore per gli animali, che l'Amministrazione ha messo in pratica alcune procedure per meglio tutelare questi bellissimi compagni di vita e non solo i i felini. La Polizia Municipale se ne occupa direttamente.

Sulla amara vicenda, intanto, mi preme sottolineare che nel cartello fotografato dalla malcapitata turista, scritto di pugno dalla Polizia Municipale, viene riportato il "divieto di dare da mangiare ai gatti" perché su quel sito è presente una struttura pericolante e pericolosa per l'incolumità pubblica delle persone e quindi anche degli animali. Sarebbe sufficiente questo per chiudere la vicenda che avrà, perlomeno da parte nostra, risvolti giudiziari a tutela del buon nome dell'isola. Sul cartello incriminato viene riportato il numero di cellulare di una “gattara” tra le tante volontarie che abbiamo sull’isola e non, come qualcuno ha detto, della Polizia Municipale. Il nostro Comune ha censito le colonie feline che sono protette e affidate a "gattare" riconosciute (nella fattispecie a Campese sono circa 4) le quali conoscono le problematiche di ogni felino censito. Essendo il Giglio un'isola, quindi un territorio disagiato, abbiamo inoltre stipulato una convenzione per la cura degli animali con associazione Amici di Bobi Onlus di Porto S. Stefano. Una struttura verso la quale mandiamo gli animali in caso di necessità e per le operazioni di sterilizzazione.

Sinceramente quanto accaduto stamani è di una gravità inaudita. Spero qualcuno ponga rimedio alle falsità promosse sui social che offendono me e ledono l'immagine del Giglio spero non creata ad arte. Non metto mai in dubbio la buona fede e la civiltà delle altre persone – conclude il Sindaco Sergio Ortelli - soprattutto quando non le conosco, ma lo stesso rispetto lo pretendo per me e per i miei cittadini”.