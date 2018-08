Sangue sulle strade della Maremma. In uno scontro muore una donna, l’altra gravemente ferita

Coinvolte un auto e un camper. Difficili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco.



Grosseto: Oggi attorno alle ore 12.00, alle porte di Grosseto nella strada vicinale di Barbaruta, è avvenuto un gravissimo incedente mortale.

Nello scontro, avvenuto ad uno dei tanti incroci presenti lungo la lunga e stretta strada che collega Grosseto con la “castiglionese”, dove ha visto coinvolte un auto e un camper, una persona è deceduta mentre un'altra risulta gravemente ferita. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Nello scontro l’auto si è ribaltata e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre la conducente, tagliando il tettino dell’auto. La persona deceduta invece, sembrerebbe, una donna, passeggero del camper. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare molto, in quanto uno dei due mezzi alimentato a gas per auto, dopo l’impatto perdeva gas.

Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco di Grosseto e il personale sanitario del 118.