Licenziamento giornalista TV9

L'Ordine dei giornalisti della Toscana al fianco di Associazione Stampa Toscana e di Fnsi.

Firenze: L'Ordine dei giornalisti della Toscana apprende da un comunicato diramato dall'Associazione stampa toscana e dalla Fnsi che un collega è stato licenziato per aver messo in discussione la legittimità di una comunicazione dell'emittente televisiva Tv9 Grosseto nella quale l'editore affermava "di voler ordinare direttamente i servizi e definire gli orari di lavoro dei giornalisti, ossia appropriandosi di prerogative che, contratto di lavoro alla mano, sono di stretta ed esclusiva pertinenza del Direttore di testata".

Se ciò così fosse si tratterebbe di una gravissima violazione non solo del contratto di lavoro, ma della legge sulla stampa e della legge istitutiva dell'Ordine. Nel caso che questa decisione dovesse essere confermata, l'Ordine dei giornalisti della Toscana adotterà tutte le iniziative a propria disposizione per impedire la violazione delle norme e per difendere il rispetto delle prerogative dei giornalisti.

Quanto al licenziamento del fiduciario di redazione di Tv9, l'Ordine dei giornalisti della Toscana si schiera a fianco di Associazione stampa toscana e di Fnsi che hanno chiesto il ritiro immediato del provvedimento.