Ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Livorno â€“ Grosseto.

Ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Livorno – Grosseto.

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e del perosnale RFI.

Campiglia Marittima: È ripresa alle 14.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Livorno – Grosseto, sospesa dalle 11.40 fra Campiglia Marittima e Follonica per un incendio in prossimità dei binari.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana ha permesso di riprendere la circolazione ferroviaria.

Durante lo stop ai treni è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. Coinvolti complessivamente 20 treni: rallentamenti di un’ora per una Frecciabianca, fino a 70’ per sette Regionali e fino a 200’ per tre InterCity. Cancellato un Regionale e 8 limitati nel loro percorso.